Cesate saluta Suor Serena Toigo giovane salesiana

Ilnotiziario.net | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Grande festa domenica 30 novembre per i 10 anni di vocazione di Suor Serena Toigo, che nella stessa occasione ha dato l’annuncio ufficiale della sua partenza, il prossimo gennaio, come Missionaria delle Figlie di Maria Ausiliatrice, con destinazione El Salvador. Suor Teresa parte da Cesate in missione a . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

