Cerro Maggiore (Milano), 7 dicembre 2025 – I soliti “futili motivi”, una parola o uno sguardo di troppo ed ecco che la lite si trasforma in rissa, passando dalle parole ai fatti e con tre feriti portati in ospedale per essere curati. L’episodio ha avuto come teatro, nelle prime ore del mattino di oggi, La Mama' de la Mama', un bar ristorante di via Turati a Cerro Maggiore. Per motivi ancora da chiarire la discussione tra alcune persone in quel momento presenti nel locale si è trasformata in un confronto violento. Nella lite spunta un coltello. Uno dei soggetti coinvolti nella rissa aveva con sé anche un coltello, fatto sta che una volta segnalata la situazione sul posto cono arrivate tre ambulanze e due automediche con l’obiettivo di soccorrere le tre persone che, a rissa conclusa, risultavamo ferite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cerro Maggiore, tre feriti in una rissa scoppiata in un locale di via Turati