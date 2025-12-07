Cerimonia alla Cittadella dell’Immacolata | solenne veglia di preghiera con l' esecuzione dell’Akathistos
Domenica sera, 7 dicembre, alle ore 22, la Cittadella dell’Immacolata accoglierà la solenne veglia di Preghiera in preparazione alla festa mariana del giorno seguente. La celebrazione sarà impreziosita dall’esecuzione dell’Akathistos, uno degli inni più antichi e significativi della tradizione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
