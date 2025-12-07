Cerimonia alla Cittadella dell’Immacolata | solenne veglia di preghiera con l' esecuzione dell’Akathistos

Reggiotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica sera, 7 dicembre, alle ore 22, la Cittadella dellImmacolata accoglierà la solenne veglia di Preghiera in preparazione alla festa mariana del giorno seguente. La celebrazione sarà impreziosita dall’esecuzione dell’Akathistos, uno degli inni più antichi e significativi della tradizione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerimonia commemorativa al “Monumento ai Caduti Senza Croce” al Cimitero di Montevarchi - 00, presso il Cimitero del capoluogo, la solenne cerimonia commemorativa con la deposizione di una corona di alloro al “Monumento ai Caduti Senza Croce” in ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Cerimonia Cittadella Dell8217immacolata Solenne