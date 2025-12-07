Centro Tecnico BM da applausi | rimonta super e vittoria sulla Stosa Siena
Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo – Stosa Virtus Siena 82-76 Parziali: 20-31; 37-47; 54-62 Centro Tecnico BM: Pelucchini 2, Tersillo 9, Toia 13, Damasco ne, Pieri 9, Marcantoni D. 2, Corradossi 25, Lemmi 20, Raguzzi ne, Francesconi ne, Cazzanti, Vagnuzzi 2. All.: Fioravanti – Ass.: Liberto, Fracassi G. Stosa Siena: Ense ne, Costantini R. ne, Braccagni 2, Redaelli 8, Costantini G. 8, Calvellini 13, Morciano 14, Gianoli 13, Bartelloni 2, Guerra 13, Cini 2, Crocetta 1. All.: Evangelisti – Ass.: Braccagni, Totaro Seconda vittoria consecutiva e successo di prestigio per il Centro Tecnico BM, che al Palasport Estra supera in rimonta la terza forza del campionato, la Stosa Virtus Siena, al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. 🔗 Leggi su Lortica.it
