Venezia si prepara ad accogliere il primo grande appuntamento dedicato ad Alfredo Panzini, proprio mentre a Bellaria Igea Marina è stato approvato – durante l’ultimo consiglio comunale – il nuovo Centro studi che porta il suo nome. Tra giovedì e venerdì la Ca’ Foscari aprirà infatti le porte al convegno internazionale ’Panzini: la lingua, le lingue, le traduzioni’, ospitato a Ca’ Bernardo, nella sala lettura B. Giovedì, dopo l’introduzione del coordinatore Alessandro Scarsella e del sindaco Filippo Giorgetti, il focus sarà interamente dedicato alla circolazione di Panzini in Europa: dalla Romania alla Germania, fino alla Svezia e alla Francia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centro studi Panzini, prossima settimana l’inaugurazione