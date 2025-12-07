Centri per l' impiego | ecco Gol Day l' evento promosso dal Formez a Catania per fare conoscere i nuovi servizi

Cataniatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giornate dedicate alle novità in arrivo nei Centri per l’impiego della Sicilia, due eventi promossi dal Formez per far conoscere i servizi e le opportunità rivolte a cittadini e imprese: sono i “Gol Day” che si terranno martedì 9 dicembre a Palermo (ore 10,30 nell’auditorium dell’assessorato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Le offerte di lavoro nei Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo

Lavoro, la Provincia di Como apre il canale Facebook dei Centri per l’Impiego

Mobbing sul lavoro, se ne parla nei centri per l'impiego per riconoscerli e affrontarli

centri impiego gol dayCentri per l'impiego: ecco Gol Day, l'evento promosso dal Formez a Catania per fare conoscere i nuovi servizi - Un passo importante per rispondere in maniera più rapida ed efficace alle esigenze del mercato del lavoro. cataniatoday.it scrive

centri impiego gol dayLavoro, in arrivo i “Gol Day” a Palermo e Catania: gli eventi Formez su nuovi servizi e opportunità dei Centri per l’impiego - Due giornate dedicate alle novità in arrivo nei Centri per l'impiego della Sicilia,  promossi dal Formez, per far conoscere i servizi e le opportunità rivolte a cittadini e imprese: si terranno marted ... Scrive ilsicilia.it

Reddito di cittadinanza, ecco i corsi di formazione obbligatori: quando iniziano e chi deve farli - Nelle prossime settimane, 160mila percettori del reddito di cittadinanza che hanno aderito al programma Gol saranno prese in carico dai centri per l’impiego. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Centri Impiego Gol Day