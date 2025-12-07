Centri per l' impiego | ecco Gol Day l' evento promosso dal Formez a Catania per fare conoscere i nuovi servizi

Due giornate dedicate alle novità in arrivo nei Centri per l’impiego della Sicilia, due eventi promossi dal Formez per far conoscere i servizi e le opportunità rivolte a cittadini e imprese: sono i “Gol Day” che si terranno martedì 9 dicembre a Palermo (ore 10,30 nell’auditorium dell’assessorato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

