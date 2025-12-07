MOBILITÀ. Sorgerà in via Gorizia, al confine con Lallio. E avrà due fermate del bus. Donato (Atb): «L’interscambio è un’alternativa utile anche per gli universitari». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Cento posti auto in più all’ingresso della città con il nuovo parcheggio e-Brt