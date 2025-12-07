Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Shostakovich inaugura la Stagione d’opera 20252026 nella tradizionale serata di Sant’Ambrogio, il 7 dicembre 2025, preceduta dall’anteprima under30 il 4 dicembre, e seguita da sei repliche, dal 10 al 30 dicembre 2025. L’esecuzione nel cinquantesimo anniversario della scomparsa del compositore, è stata fortemente voluta dal direttore musicale della Scala, Riccardo Chailly, alla sua dodicesima inaugurazione di Stagione che l’ha giustamente definita: «Una grandissima partitura inevitabile del Novecento», sottolineando come le difficoltà esecutive mettano in risalto l’impegno di tutta la compagine artistica scaligera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Censurata per 30 anni. "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" in versione originale