Censurata per 30 anni Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk in versione originale
Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Shostakovich inaugura la Stagione d’opera 20252026 nella tradizionale serata di Sant’Ambrogio, il 7 dicembre 2025, preceduta dall’anteprima under30 il 4 dicembre, e seguita da sei repliche, dal 10 al 30 dicembre 2025. L’esecuzione nel cinquantesimo anniversario della scomparsa del compositore, è stata fortemente voluta dal direttore musicale della Scala, Riccardo Chailly, alla sua dodicesima inaugurazione di Stagione che l’ha giustamente definita: «Una grandissima partitura inevitabile del Novecento», sottolineando come le difficoltà esecutive mettano in risalto l’impegno di tutta la compagine artistica scaligera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Caos invece di musica": la Scala sfida Stalin a 50 anni dalla morte di Šostakovic Omaggio al compositore che fu censurato da Stalin. In scena la tragedia di Katerina, assassina spinta da solitudine e amore. Si tratta dell'ultima opera che Chally dirigerà da diret - facebook.com Vai su Facebook
William ed Harry divisi anche per il docufilm per i 30 anni dalla morte di Lady Diana - Al di là dei problemi di salute di Re Carlo III e della Principessa del Galles, anche il clima tra William ed Harry non sembra essere dei ... Come scrive corrieredellosport.it