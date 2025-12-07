T utto è pronto a Milano per la Prima della Scala 2025 che, come ogni 7 dicembre, inaugura la stagione del teatro scaligero. L’opera scelta quest’anno è Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmítrij Šostakóvi?, diretta dal maestro Riccardo Chailly e con protagonista l’astro nascente della lirica femminile Sara Jakubiak. Ecco dove e quando seguire la diretta in tv di uno degli eventi musicali più attesi al mondo. Il presidente Sergio Mattarella accolto da quattro minuti di applausi alla prima della Scala X Leggi anche › Teatro alla Scala: gli imperdibili della nuova stagione Prima della Scala 2025 oggi 7 dicembre in tv su Rai 1: dove vedere la diretta, orario e durata opera lirica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Censurata da Stalin negli anni 30, l'opera è stata scelta per inaugurare la stagione scaligera. Protagonista la soprano Sara Jakubiak, dirige Riccardo Chailly