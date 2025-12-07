Cenoni e influenze invernali la ricetta di Matteo Bassetti | Ecco cosa mangiare e quando per vivere meglio – Il video

Il segreto per vivere meglio d’inverno è mangiare presto una cena leggera. E soprattutto andare a letto solo una volta che la digestione è finita. Lo ha spiegato l’infettivologo Matteo Bassetti nel suo nuovo video lanciato sui social. «Durante la notte il microbiota non deve continuare a lavorare, perché questo lavorare può fargli male», ha detto dal tavolo del suo salotto. «Un microbiota che si conserva meglio vuol dire vivere meglio». L’importanza del microbiota e come proteggerlo. Il segreto di tutto è, appunto, il microbiota. Ma di che cosa si tratta? «È l’insieme di quei miliardi di batteri e di funghi che stanno nell’intestino», spiega Bassetti. 🔗 Leggi su Open.online

