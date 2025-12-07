Cella al freddo e sovraffollata detenuto risarcito per le condizioni inumane
La mancanza di riscaldamento durante l’inverno in una cella con uno spazio individuale già ristretto, tra i 3 e i 4 metri quadri, integra un trattamento inumano e degradante, lesivo dei diritti fondamentali del detenuto. È il principio affermato dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia che ha. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
