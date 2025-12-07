Ceccano tragedia all’Ability Show | pilota 44enne muore durante la manifestazione
Dolore e sgomento questo pomeriggio a Ceccano, dove la giornata dedicata all’Ability Show – l’apprezzata manifestazione motoristica dedicata alla guida sicura – si è trasformata in tragedia. Intorno alle 13, mentre il pubblico affollava Piazzale Europa per assistere alle esibizioni dei piloti, un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Cade da una impalcatura, niente da fare per Ezio, operaio di 66 anni… La tragedia oggi a Ceccano
Tragedia nel centro storico di Ceccano, Ezio Cretaro muore dopo essere caduto da un'impalcatura
Operaio precipita da un’impalcatura: Ezio muore a 66 anni. Aperta un’indagine dalla Procura. La tragedia ieri a Ceccano
FERMIAMO LA STRAGE! La tragedia avvenuta oggi a Ceccano, dove un operaio di sessantasei anni ha perso la vita cadendo da un’impalcatura in una palazzina di via Madonna della Pace, non è un semplice incidente: è l’ennesima, drammatica conferma - facebook.com Vai su Facebook
Ceccano, tragedia nella giornata di motorsport: pilota di rally muore per un malore dopo una prova - Un pilota di rally, Simone Girolami, 44 anni, è morto a causa di un malore improvviso. Segnala msn.com