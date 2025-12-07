CdS – Roma la crisi del gol e il bisogno di attaccanti | la lista di Massara

Forse ha ragione chi sostiene che una punta non basta e che la difficoltà della Roma non è soltanto una questione di centravanti. A questa squadra, infatti, di attaccanti ne servirebbero almeno due per far fronte a un'emergenza ormai strutturale: l'ala sinistra che Gasperini ha chiesto (senza ottenerla) da fine giugno e il nove finalizzatore, visto che in quest'ultimo ruolo, fin qui, si sono alternati Ferguson, Dovbyk, Dybala, Bailey e Baldanzi, tutti senza lasciare il segno. Il calciatore con più gol è stato Soulé – 5 reti tra campionato e coppe – un calciatore che dovrebbe inventare e creare scompiglio anziché caricarsi sulle proprie spalle tutto il peso offensivo della squadra.

