CBF BALDUCCI 3 BERGAMO 2 CBF BALDUCCI: Kokkonen 9, Bonelli 3, Mazzon 15, Piomboni 9, Clothier 12, Decortes 25, Caforio (l), Kockarevic 2, Ornoch 2, Bresciani. Ne, Batte, Sismondi, Crawford. All. Lionetti. BERGAMO: Eze 3, Kipp 18, Manfredini 7, Mlejnkova 17, Meli 7, Montalvo 4, Armini (l), Bolzonetti 23, Ferrario. Ne Carraro, Mosser, Strubbe, Weske. All. Parisi. Arbitri: Canessa, Papadopol. Parziali: 25-21 21-25 25-23 16-14. La Cbf Balducci soffre e lotta con Bergamo ma alla fine gioisce per il ritorno alla vittoria. Si parte nel segno dell’equilibrio con botta e risposta tra Cbf Balducci e Bergamo (13-13). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cbf Balducci da battaglia. Bergamo costretta alla resa