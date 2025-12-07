Cbf Balducci da battaglia Bergamo costretta alla resa
CBF BALDUCCI 3 BERGAMO 2 CBF BALDUCCI: Kokkonen 9, Bonelli 3, Mazzon 15, Piomboni 9, Clothier 12, Decortes 25, Caforio (l), Kockarevic 2, Ornoch 2, Bresciani. Ne, Batte, Sismondi, Crawford. All. Lionetti. BERGAMO: Eze 3, Kipp 18, Manfredini 7, Mlejnkova 17, Meli 7, Montalvo 4, Armini (l), Bolzonetti 23, Ferrario. Ne Carraro, Mosser, Strubbe, Weske. All. Parisi. Arbitri: Canessa, Papadopol. Parziali: 25-21 21-25 25-23 16-14. La Cbf Balducci soffre e lotta con Bergamo ma alla fine gioisce per il ritorno alla vittoria. Si parte nel segno dell’equilibrio con botta e risposta tra Cbf Balducci e Bergamo (13-13). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"ELIOS DI BALDUCCI SIMONETTA " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
"Vengo dalla Puglia assetata d'acqua e di giustizia." Il 28 novembre 1843 nasceva Matteo Renato Imbriani, il parlamentare che accese in Parlamento una battaglia fondamentale: portare l'acqua in Puglia. Con il suo celebre discorso del 1889 avviò il percorso - facebook.com Vai su Facebook
La battaglia con Bergamo la vince Macerata - Oltre due ore di gioco, match che cambia padrone più volte, grande spettacolo nell'anticipo della 13a giornata. Come scrive tuttosport.com
Balducci, dolce tie-break: Macerata e Bergamo si rincorrono per tutta la gara, poi le padrone di casa si aggiudicano il set decisivo - MACERATA Torna al successo la Cbf Balducci che chiude la serie di 5 sconfitte consecutive battendo Bergamo al tie- Si legge su corriereadriatico.it
Macerata batte in volata Bergamo - Battaglia al Fontescodella con la squadra di Lionetti che va aventi due volte, viene raggiunta, ma trova la forza per imporsi 3- Come scrive corrieredellosport.it
Macerata ritrova il sorriso: battuta Bergamo al tie-break nell’anticipo della 13ª giornata - Serviva una scossa, e la CBF Balducci Macerata l’ha trovata nel momento più delicato, piegando 3- oasport.it scrive
Arriva la quotata Bergamo: "La Cbf pronta a lottare" - Coach Lionetti: "Le lombarde hanno superato il momento di difficoltà". Secondo sport.quotidiano.net
Macerata, festa al tie-break. Bergamo si arrende dopo una battaglia infinita - La squadra di Parisi non completa la rimonta e vede a rischio la partecipazione alle Final Eight di Coppa Italia ... Secondo gazzetta.it