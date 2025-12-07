Cavallo precipita in una fascia e rimane in bilico salvato dai vigili del fuoco

Genovatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica sera, 7 dicembre 2025, i vigili del fuoco sono intervenuti a Rapallo in località Savagna, per soccorrere un cavallo caduto su una fascia e, rimanendovi bloccato. L'animale rischiava di cadere da un'ulteriore altezza di tre metri.I vigili del fuoco hanno provveduto ad imbragare l'animale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

