Catania Movida Sicura | controlli a tappeto interforze nel weekend

Servizio di Controllo Interforze nel centro storico. Anche questo fine settimana di dicembre, la Questura di Catania ha coordinato un articolato servizio di controllo interforze, disposto con ordinanza del Questore e concordato dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'obiettivo era garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della movida nelle aree più frequentate dai cittadini e dai turisti, in particolare nei pressi di locali e punti di aggregazione del centro storico. Il dispositivo, coordinato da un Ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, ha visto il coinvolgimento di Guardia di Finanza, Polizia Locale, Esercito Italiano (operazione "Strade Sicure"), Polizia Scientifica e X Reparto Mobile.

