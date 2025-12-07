Catania Movida Sicura | controlli a tappeto interforze nel weekend
ABBONATI A DAYITALIANEWS Servizio di Controllo Interforze nel centro storico. Anche questo fine settimana di dicembre, la Questura di Catania ha coordinato un articolato servizio di controllo interforze, disposto con ordinanza del Questore e concordato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’obiettivo era garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della movida nelle aree più frequentate dai cittadini e dai turisti, in particolare nei pressi di locali e punti di aggregazione del centro storico. Il dispositivo, coordinato da un Ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, ha visto il coinvolgimento di Guardia di Finanza, Polizia Locale, Esercito Italiano (operazione “Strade Sicure”), Polizia Scientifica e X Reparto Mobile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altre letture consigliate
Movida sicura a Catania: controlli a tappeto nel weekend. Lotta ai parcheggiatori abusivi
Catania, ‘Movida sicura’: controlli a tappeto nel weekend nel centro storico. Lotta ai parcheggiatori abusivi
Catania, ‘Movida Sicura’, i controlli Interforze del Weekend: lotta ai parcheggiatori abusivi
MOVIDA SICURA A CATANIA: CONTROLLI INTERFORZE NEL WEEKEND Anche questo fine settimana è stato caratterizzato da un importante dispositivo di controllo interforze, coordinato dalla Polizia di Stato su ordinanza del Questore di Catania, pe - facebook.com Vai su Facebook
Catania, movida sicura: controlli e multe nel fine settimana - Come ogni fine settimana, anche questo weekend di novembre è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, disciplinato con ordinanza del Questore di Catania nell’ambito di q ... Scrive catanianews.it
Movida sicura, controlli interforze tra centro e lungomare: sanzioni e sequestri - I presìdi hanno interessato le principali aree della movida: piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, piazza Scammacca, via Vittorio Emanuele II, via San Filomena, via Gemmellaro, piazza ... Segnala cataniaoggi.it
Movida Sicura: controlli interforze nel weekend a Catania - Anche nell’ultimo weekend di novembre la città di Catania è stata interessata da un esteso dispositivo di controllo interforze, disposto dal ... Da newsicilia.it