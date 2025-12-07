Catania fermato ad un posto di controllo con 41 dosi di hashish | arrestato 30enne

Controllo di routine che porta a una scoperta inattesa. La Polizia di Stato ha arrestato un trentenne catanese dopo aver trovato numerose dosi di hashish nascoste all'interno della sua auto. L'uomo è stato fermato dagli agenti delle volanti della Questura di Catania durante un normale posto di controllo in via Ferrante Aporti, nel quartiere Cibali, nell'ambito delle attività di prevenzione e vigilanza sul territorio. L'odore sospetto che ha insospettito gli agenti. Quando il conducente ha abbassato il finestrino per mostrare i documenti, i poliziotti hanno percepito un intenso odore di sostanza stupefacente, ritenendo necessario approfondire il controllo e procedere alla verifica dell'autovettura.

