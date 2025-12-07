Castro Inter una squadra di Premier League irrompe nella corsa all’attaccante del Bologna | futuro lontano dalla Serie A

Inter News 24 Castro Inter, nuove valutazioni di mercato e osservatori in Italia e all’estero: il Bologna fissa il prezzo e guarda già alla prossima estate. Il futuro di Santiago Castro, attaccante argentino classe 2004 del Bologna, potrebbe prendere una direzione completamente diversa rispetto al recente passato. Il giocatore era entrato nei radar dell’Inter, che nei mesi scorsi aveva monitorato il suo profilo per valutare un possibile investimento futuro. Tuttavia, la valutazione molto elevata da parte del club emiliano – stimata tra i 40 e i 50 milioni – aveva di fatto congelato qualsiasi trattativa durante l’ultima estate. 🔗 Leggi su Internews24.com

