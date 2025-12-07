Castelnuovo un Superzampone di 700 chili per celebrare l’industria delle carni

Modenatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un inno alla tradizione e all’eccellenza gastronomica locale. L’edizione numero 36 della festa del Superzampone non ha tradito le attese, favorita anche dal sole e dalle temperature miti che hanno caratterizzato la giornata. Circa 5mila persone hanno fatto tappa a Castelnuovo Rangone per l’evento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

