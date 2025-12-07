Cassiera minacciata con un coltello | rapina all’Aliper di Monselice

Padovaoggi.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’altra rapina. La terza in sette giorni nel Padovano. L’allarme sicurezza torna a farsi sentire dopo l’ennesimo episodio avvenuto nella serata di ieri, sabato 6 dicembre 2025, poco prima delle 18, al supermercato Aliper di via Squero a Monselice.Secondo una prima ricostruzione, un uomo con il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Cassiera Minacciata Coltello Rapina