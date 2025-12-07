Caso Tatiana Tramacere l’avvocato di Dragos Gheromescu | Nessun maltrattamento dal 30enne

Nessun maltrattamento ai danni di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò (Lecce) il 24 novembre scorso e ritrovata giovedì 4 dicembre nella mansarda del 30enne Dragos Gheromescu. A ribadirlo a LaPresse è l’avvocato Angelo Greco, difensore del 30enne. “Dragos – spiega – è stato totalmente esaustivo dinanzi ai Carabinieri quando è stato ascoltato nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 dicembre. Ha reso la sua versione dei fatti non come indagato, ma come persona informata sui fatti e quindi obbligata a dire la verità. Non c’è stato alcun maltrattamento, alcuna malnutrizione”. Il padre della ragazza ha definito sua figlia sofferente e senza forze quando è stata ritrovata, al termine di quello che viene considerato un allontanamento volontario. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Tatiana Tramacere, l’avvocato di Dragos Gheromescu: “Nessun maltrattamento dal 30enne”

