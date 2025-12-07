Caso Folorunsho-Hermoso | il calcio ignora ancora la violenza verbale

La scena che arriva da Cagliari-Rom a non appartiene al calcio professionistico. Non dovrebbe appartenere neppure alla vita quotidiana. E invece eccola lì, in mondovisione emotiva, dentro un contrasto di gioco qualunque, trasformato in un cortocircuito culturale: Folorunsho che, secondo quanto trapela da più fonti vicine al campo, avrebbe insultato la madre di Hermoso con frasi a sfondo sessuale, di una volgarità talmente esplicita da rendere necessaria la censura anche solo nel raccontarle. E qui sta il punto. Non c’è bisogno di ripeterle testualmente per capire la gravità: non siamo di fronte alla semplice “provocazione sportiva”, alla scaramuccia da campo, alla tensione della partita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

