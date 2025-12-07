Caso bergamotto Pizzi presenta le opposizioni alla Gazzetta Ufficiale bloccando di nuovo l’Igp
Ezio Pizzi insieme a Confagricoltura Reggio Calabria e Coldiretti Reggio Calabria bloccano nuovamente l’iter del bergamotto di Reggio Calabria Igp con le opposizioni alla Gazzetta ufficiale del 16 ottobre scorso. Insieme, in una sorta di tour di contro-informazione e menzogne sul “caso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
