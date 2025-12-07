Casertana di scena a Cerignola per centrare il poker di vittorie di fila

La Casertana arriva alla sfida di Cerignola con entusiasmo, fiducia e una striscia di cinque risultati utili consecutivi che ha riportato ottimismo nell’ambiente rossoblù. Oggi alle 17.30, allo stadio Monterisi, i falchetti proveranno a centrare la quarta vittoria di fila e ad allungare. 🔗 Leggi su Casertanews.it

