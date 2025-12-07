Casertana a Cerignola un punto prezioso | Vano e De Lucia tengono a galla i rossoblù

Anteprima24.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti foto Facebook pagina ufficiale Una parata miracolosa di  De Lucia  al terzo minuto dopo il novantesimo, ed un gol rocambolesco di  Vano  – il secondo dopo quello contro la  Cavese  – consegnano un punto d’oro alla  Casertana  al  Monterisi  di  Cerignola. La squadra di  Maiuri  è fra le più in forma del girone C, e la squadra di  Coppitelli  è riuscita a tenere botta ai gialloblù. Audace Cerignola-Casertana, la sintesi del match. per la cronaca della partita, il corrispondente Michele Bellame. La partita è iniziata con il Cerignola più propositivo e la squadra ha concretizzato il predominio al 34?, quando D’Orazio ha finalizzato sul primo palo dopo una manovra insistita sulla fascia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

casertana a cerignola un punto prezioso vano e de lucia tengono a galla i rossobl249

© Anteprima24.it - Casertana, a Cerignola un punto prezioso: Vano e De Lucia tengono a galla i rossoblù

Approfondisci con queste news

Casertana di scena a Cerignola per centrare il poker di vittorie di fila

La Casertana strappa il pari a Cerignola e allunga la striscia positiva

Un'autorete stoppa la striscia di vittorie dell'Audace: pari tra Cerignola e Casertana

casertana cerignola punto preziosoCerignola-Casertana, al “Monterisi” confronto fra due squadre in forma - Notizie su cronaca, politica, sport, attualità, cultura ... Scrive lanotiziaweb.it

casertana cerignola punto preziosoSerie C, girone C: pari per il Monopoli, crolla il Casarano, colpo esterno del Cerignola - Gli ofantini sbloccano il match al 41’ con Gambale e chiudono i conti al 98’ con Emmausso. Riporta giornaledipuglia.com

DIRETTA/ Foggia Casertana (risultato finale1-1) video streaming tv: un punto a testa (oggi 24 settembre 2025) - Basta pensare che, esattamente al 42', bisogna aspettare gli ultimi minuti del primo tempo per vedere un’altra occasione, dove De Lucia salva la Casertatana con un ottimo intervento su Sylla. Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Casertana Cerignola Punto Prezioso