Casertana a Cerignola un punto prezioso | Vano e De Lucia tengono a galla i rossoblù
Tempo di lettura: 2 minuti foto Facebook pagina ufficiale Una parata miracolosa di De Lucia al terzo minuto dopo il novantesimo, ed un gol rocambolesco di Vano – il secondo dopo quello contro la Cavese – consegnano un punto d’oro alla Casertana al Monterisi di Cerignola. La squadra di Maiuri è fra le più in forma del girone C, e la squadra di Coppitelli è riuscita a tenere botta ai gialloblù. Audace Cerignola-Casertana, la sintesi del match. per la cronaca della partita, il corrispondente Michele Bellame. La partita è iniziata con il Cerignola più propositivo e la squadra ha concretizzato il predominio al 34?, quando D’Orazio ha finalizzato sul primo palo dopo una manovra insistita sulla fascia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
