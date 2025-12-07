Casarini profeta in patria | è lui il tuttofare degli emiliani

Nascondersi dietro un dito, quello della salvezza, con la testa già proiettata a orizzonti più alti. Carpi e Vis Pesaro sono all’apice della loro forma e domani daranno vita a un match che si preannuncia all’insegna dell’equilibrio. Simili idee di gioco, stessa fluidità di ruoli. Due tecnici, Stellone e Cassani, amanti dei giocatori duttili, capaci di coprire il ruolo che più serve in quella determinata occasione. Dal suo arrivo in Emilia, per esempio, mister Cassani ha trasformato il suo coetaneo Federico Casarini in un vero e proprio tuttofare. Dopo una vita da mediano, il trentaseienne sta infatti ora brillando sia da esterno che da trequartista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

