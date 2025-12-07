Casa Bianca ecco cosa c' è dietro il documento sulla nuova National Security Strategy
È scoraggiante e imbarazzante leggere le pagine dei giornali italiani (e gran parte di quelli europei con pochissime eccezioni, tra cui spicca Le Figaro), dedicate al documento della Casa Bianca sulla nuova National Security Strategy. Non vi è traccia nelle cronache dell’ambiente culturale da cui il documento scaturisce e delle sfide che affronta e insieme richiama, in questi anni terribili di smottamento dell’ordine internazionale. A differenza di quanto si legge e si ascolta sui media, gli Stati Uniti escono da un profondo travaglio culturale che disgraziatamente è offuscato dalla rozzezza della cuspide trumpiana e dall’incomprensione del carattere strategico del dilemma in cui il pianeta si confronta in questi terribili tempi di guerra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
