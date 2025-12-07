Carta d' identità a Roma | notte bianca sabato 13 dicembre
Sabato 13 dicembre sarà possibile rinnovare la carta d'identità elettronica (Cie) in otto municipi e nel punto informativo di via Petroselli in un orario speciale. Sarà una vera e propria “notte bianca”, a partire dalle 19 e fino alle 24. Notte bianca della carta d'identitàL'iniziativa è promossa. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondisci con queste news
?Carta d'identità cartacea cessazione validità dal 03/08/2026 ? I Servizi Demografici del Comune di Casteldelci rendono noto che dal prossimo 03 agosto 2026 la Carta d'Identità Cartacea cesserà di essere valida come documento d'identità per effetto del - facebook.com Vai su Facebook
Roma, Notte Bianca delle CIE: municipi aperti la sera per la carta d’identità elettronica - Sabato 13 dicembre Notte Bianca delle CIE Roma: municipi aperti in orario serale per il rinnovo della carta d’identità elettronica su prenotazione senza attese. Riporta ilquotidianodellazio.it
Carta d’identità a Roma: open day sabato 29 e domenica 30 novembre - Nel fine settimana consueto appuntamento negli uffici anagrafici della Capitale per ottenere il documento. romatoday.it scrive
Carta d'identità elettronica a Roma, arriva la «Notte Bianca»: uffici municipali aperti dalle 19 a mezzanotte - In programma il 13 dicembre nei Municipi I, II, III, IV, VII, X, XIII, XIV e il PIT di Via Petroselli 52 che garantiranno un'apertura straordinaria interamente dedicata al rinnovo del documento ... Riporta msn.com