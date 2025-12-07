Carta d' identità a Roma | notte bianca sabato 13 dicembre

Romatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 13 dicembre sarà possibile rinnovare la carta d'identità elettronica (Cie) in otto municipi e nel punto informativo di via Petroselli in un orario speciale. Sarà una vera e propria “notte bianca”, a partire dalle 19 e fino alle 24. Notte bianca della carta d'identitàL'iniziativa è promossa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

