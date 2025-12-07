Carrarese in campo per dimenticare Palermo Il match con la Samp promette scintille

La Carrarese per rifarsi della pesante sconfitta di Palermo, ritrovare se stessa e tenersi lontana dai guai. La Sampdoria per riscattare l’1-0 subito nel derby contro lo Spezia e credere con maggiore convinzione ad una salvezza che altrimenti diventerebbe complicatissima. Promette scintille la sfida in programma alle 19:30 di oggi al ‘Ferraris’ fra i ragazzi di Calabro e quelli di Gregucci. Gli azzurri e i blucerchiati condividono lo stesso obiettivo, quello della salvezza, ma in palio, a Genova questa sera ci sarà molto di più. Gli allenatori nelle rispettive conferenze stampa hanno cercato di togliere la pressione dai propri giocatori, ma è chiaro che il successo dell’una o dell’altra squadra cambierebbe, e di molto, le carte in tavola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

