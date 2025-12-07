Carrarese in campo per dimenticare Palermo Il match con la Samp promette scintille
La Carrarese per rifarsi della pesante sconfitta di Palermo, ritrovare se stessa e tenersi lontana dai guai. La Sampdoria per riscattare l’1-0 subito nel derby contro lo Spezia e credere con maggiore convinzione ad una salvezza che altrimenti diventerebbe complicatissima. Promette scintille la sfida in programma alle 19:30 di oggi al ‘Ferraris’ fra i ragazzi di Calabro e quelli di Gregucci. Gli azzurri e i blucerchiati condividono lo stesso obiettivo, quello della salvezza, ma in palio, a Genova questa sera ci sarà molto di più. Gli allenatori nelle rispettive conferenze stampa hanno cercato di togliere la pressione dai propri giocatori, ma è chiaro che il successo dell’una o dell’altra squadra cambierebbe, e di molto, le carte in tavola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
PROBABILE FORMAZIONE - #Sampdoria - #Carrarese, Fabio #Abiuso e Nikola #Sekulov pronti al ritorno in campo. Le scelte di #Calabro - facebook.com Vai su Facebook
Carrarese in campo per dimenticare Palermo. Il match con la Samp promette scintille - Trasferta difficile per i giocatori di Calabro stasera alle 19,30 allo stadio Ferraris. Segnala sport.quotidiano.net
Carrarese will be on the pitch to forget Palermo. The match against Sampdoria promises to be exciting. - A tough away trip for Calabro's players this evening at 7:30 PM at the Ferraris Stadium. Lo riporta sport.quotidiano.net
QS - Carrarese, la sconfitta di Palermo fa male - Come scrive Alessandro Salvetti sul Quotidiano Sportivo, "la sconfitta di Palermo continua a far male. Da tuttob.com
Video Palermo Carrarese (5-0)/ Gol e highlights: il Barbera si gode Pohjanpalo! (Serie B, 29 novembre 2025) - Video Palermo Carrarese gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Serie B di oggi 29 novembre ... Da ilsussidiario.net
DIRETTA/ Palermo Carrarese (risultato finale 5-0): Pohjanpalo ne fa due! (Serie B, 29 novembre 2025) - Diretta Palermo Carrarese, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Barbera per il quattordicesimo turno di Serie B, stagione 2025/2026. Come scrive ilsussidiario.net
Carrarese-spettacolo: Shpendi stende il Palermo - Palermo del 7 dicembre 2024 è un crocevia fondamentale per i toscani, reduci dallo scivolone di Salerno (sconfitta per 4- Riporta lanazione.it