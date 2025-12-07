Carrara la replica di Piccinelli a Gandi | Il quartiere va tutelato

Leggendo le parole dell’assessore alla Cultura e vicesindaco Sergio Gandi, verrebbe da pensare che a qualcuno sfugga dove si trovi l’Accademia Carrara. Glielo ricordiamo volentieri: non è sospesa in un limbo astratto fatto solo di premi, convegni ed eventi, ma sta dentro un quartiere reale, abitato da persone in carne e ossa, gravato da plurimi vincoli monumentali e paesaggistici, dove valgono ancora concetti basilari come salute, diritto al riposo, qualità della vita dei residenti, tutela dei valori storici che tipizzano il borgo rendendolo unico. Non è dunque una “via privata” dei Piccinelli, come lascia intendere l’assessore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondisci con queste news

L'assessore replica all'interrogazione a firma di Carrara e Ribolla sui disagi legati al cantiere che ha aperto nel quartiere qualche mese fa - facebook.com Vai su Facebook

"Accademia di Belle Arti di Carrara?BuyIllinois Driver License-Fachhochschule WiesbadenDiploma in Business Management(?:zjw118.com)Fake Siena College diplomQO" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Accademia Carrara, i Piccinelli contro l'assessore Gandi: «La pinacoteca e il quartiere vanno tutelati, il bistrot pura operazione commerciale» - Lettera della famiglia che vive a ridosso dell'Accademia e che ha promosso gli esposti da cui sono nate le indagini della Procura ... bergamo.corriere.it scrive

Carrara, i 3 esposti del conte Piccinelli: “Alla città raccontano un museo diverso dalla realtà”. Gandi: “La sua battaglia privata” - Carrara, i 3 esposti del conte Piccinelli: "Alla città raccontano un museo diverso dalla realtà". Da bergamonews.it

Accademia Carrara, «rendering ingannevole»: esposto firmato dal conte Piero Piccinelli - È l’opera che verrà aperta il 20 settembre, insieme ai giardini della pinacoteca (2,8 milioni il costo ... Da bergamo.corriere.it