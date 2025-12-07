Caro voli rincari al 900% e Codacons chiede un tavolo
Tutti gli aumenti prima di Natale. Furia Codacons: "Servono misure strutturali" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Torna il caro voli a Natale. Tornare al sud è un salasso
Caro-voli, aumenti per i voli interni: la tratta più cara Roma-Catania
Caro voli, Cisl Sicilia: "Rilanciamo la proposta per la piena attuazione continuità territoriale"
La Uil contro il caro-voli, appello del sindacato a Governo e Regione: “Tornare a casa non è un lusso”. La Uil Trapani lancia l’allarme sul caro voli da Trapani per le festività: “Prezzi alle stelle per studenti, lavoratori e famiglie fuori sede, servono interventi imme - facebook.com Vai su Facebook
Aerei, la svolta della #Sicilia: nasce Etna Sky, la low-cost che sfida il caro voli con un gruppo di investitori privati. Una promessa di tariffe accessibili e collegamenti pensati per i siciliani. Il deputato nazionale Manlio Messina ha ufficializzato la nascita della nuo Vai su X