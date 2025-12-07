Carlos Augusto Inter proposto rinnovo a fino al 2030 per il laterale brasiliano! Le ultime sull’ex Monza

Internews24.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Carlos Augusto Inter convinta della centralità di nel progetto tecnico: la dirigenza nerazzurra ha proposto un adeguamento di contratto al brasiliano. La Beneamata ha preso una decisione chiara e definitiva: Carlos Augusto è un elemento troppo importante per l’equilibrio della rosa e merita un riconoscimento concreto. L’esterno brasiliano, classe 1999, capace di agire sia da quinto di centrocampo che da terzino sinistro o centrale difensivo, è diventato nel tempo una pedina fondamentale per la squadra di Cristian Chivu, allenatore romeno noto per l’attenzione alla fase tattica e alla disciplina difensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

carlos augusto inter proposto rinnovo a fino al 2030 per il laterale brasiliano le ultime sull8217ex monza

© Internews24.com - Carlos Augusto Inter, proposto rinnovo a fino al 2030 per il laterale brasiliano! Le ultime sull’ex Monza

Altre letture consigliate

DiMarco e Carlos Augusto allevia l’Inter

Calciomercato Inter LIVE: si apre il casting per il post-Sommer, il retroscena su Leao e su Carlos Augusto

Carlos Augusto a Mediaset: «Abbiamo subito troppi gol, c’è una cosa che dobbiamo evitare»

carlos augusto inter propostoInter convinta: proposto rinnovo a Carlos Augusto! La nuova scadenza e quanto guadagnerà - La grande duttilità e la continuità di prestazioni ha convinto la dirigenza ad offrire al brasiliano il rinnovo di contratto ... Riporta msn.com

carlos augusto inter propostoIl brasiliano ESULTA. Carlos Augusto, gol e rinnovo fino al 2030 - Aveva centrato il bersaglio da fuori area contro il Sassuolo, ma con un tiro finito nello specchio dell ... ilgiorno.it scrive

carlos augusto inter propostoFumata bianca in arrivo: Carlos Augusto rinnova con l’Inter | CM.IT - Carlos Augusto a un passo dal rinnovo con l'Inter fino a giugno 2030: tutti i dettagli nel focus di Calciomercato. Segnala calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Carlos Augusto Inter Proposto