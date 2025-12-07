Inter News 24 Carlos Augusto Inter convinta della centralità di nel progetto tecnico: la dirigenza nerazzurra ha proposto un adeguamento di contratto al brasiliano. La Beneamata ha preso una decisione chiara e definitiva: Carlos Augusto è un elemento troppo importante per l’equilibrio della rosa e merita un riconoscimento concreto. L’esterno brasiliano, classe 1999, capace di agire sia da quinto di centrocampo che da terzino sinistro o centrale difensivo, è diventato nel tempo una pedina fondamentale per la squadra di Cristian Chivu, allenatore romeno noto per l’attenzione alla fase tattica e alla disciplina difensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Carlos Augusto Inter, proposto rinnovo a fino al 2030 per il laterale brasiliano! Le ultime sull’ex Monza