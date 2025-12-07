Carlos Augusto Inter, il rinnovo dell’esterno brasiliano è assolutamente una possibilità. I nerazzurri spingono per arrivare alla fumata bianca La decisione della società nerazzurra è ormai definitiva: Carlos Augusto Inter rappresenta un binomio destinato a durare nel tempo. L’esterno brasiliano classe 1999, arrivato tra qualche dubbio iniziale, si è trasformato in una pedina imprescindibile per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Carlos Augusto Inter, arriva il rinnovo? Le ultime sul futuro dell’esterno nerazzurro in vista di gennaio