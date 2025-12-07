Carlos Augusto dopo il Como | Questo è il cammino giusto E per il Liverpool…
Inter News 24 Carlos Augusto ha parlato dopo il successo con il Como, dicendo che questa è la strada giusta. E in vista del match con il Liverpool.. Carlos Augusto, l’esterno brasiliano è uno dei protagonisti del poker rifilato dall’ Inter al Como, ha commentato la netta vittoria e il prossimo impegno europeo ai microfoni di Sport Mediaset. Autore del suo primo centro stagionale in campionato, il laterale ha lodato l’exploit offensivo dei nerazzurri nella sfida casalinga. L’attenzione del difensore è subito volata al sesto e cruciale turno di UEFA Champions League, che vedrà l’arrivo a San Siro del Liverpool martedì prossimo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
DiMarco e Carlos Augusto allevia l’Inter
Calciomercato Inter LIVE: si apre il casting per il post-Sommer, il retroscena su Leao e su Carlos Augusto
Carlos Augusto a Mediaset: «Abbiamo subito troppi gol, c’è una cosa che dobbiamo evitare»
Dimarco ? Carlos Augusto #InterComo Vai su X
Inter convinta: proposto rinnovo a Carlos Augusto! La nuova scadenza e quanto guadagnerà - facebook.com Vai su Facebook
Carlos Augusto e Lautaro esultano dopo Inter – Como: parole da leader a fine match! - Grande successo in casa Inter, che a San Siro vince e convince contro il Como con un sonoro 4- Secondo spaziointer.it
Pagelle Inter-Como 4-0: Chivu umilia Fabregas, Paz non brilla, Lautaro sì. Paura Morata - 0: show di Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto nel finale. Si legge su sport.virgilio.it
Il brasiliano ESULTA. Carlos Augusto, gol e rinnovo fino al 2030 - Aveva centrato il bersaglio da fuori area contro il Sassuolo, ma con un tiro finito nello specchio dell ... ilgiorno.it scrive