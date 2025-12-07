Inter News 24 Carlos Augusto ha parlato dopo il successo con il Como, dicendo che questa è la strada giusta. E in vista del match con il Liverpool.. Carlos Augusto, l’esterno brasiliano è uno dei protagonisti del poker rifilato dall’ Inter al Como, ha commentato la netta vittoria e il prossimo impegno europeo ai microfoni di Sport Mediaset. Autore del suo primo centro stagionale in campionato, il laterale ha lodato l’exploit offensivo dei nerazzurri nella sfida casalinga. L’attenzione del difensore è subito volata al sesto e cruciale turno di UEFA Champions League, che vedrà l’arrivo a San Siro del Liverpool martedì prossimo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Carlos Augusto dopo il Como: «Questo è il cammino giusto. E per il Liverpool…»