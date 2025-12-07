Carlo Molfetta tedoforo d' eccezione ma la fiamma olimpica non passerà da Brindisi

Brindisireport.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Con la tappa del 6 dicembre a Roma si è avviato il lungo viaggio verso lo Stivale della fiamma olimpica e paralimpica in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Tra i protagonisti ci sarà anche il campione olimpico mesagnese Carlo Molfetta (oro nel taekwondo a Londra. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Festival Capotorti, Carlo Angione e Umberto Jacopo Laureti suonano Berio, Brahms e Ravel a Molfetta

Carlo Piazzolla, carabiniere in pensione sventa una rapina a Molfetta e finisce in ospedale: "Ho fatto il mio dovere"

Rapina sventata a Molfetta, dal letto d'ospedale parla Carlo Piazzolla: «Non mi sento un eroe» - Carlo Piazzolla, 65 anni, ex luogotenente dei carabinieri in pensione da dieci, ha sfidato un rapinatore armato di ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Carlo Molfetta Tedoforo D