Carcere Milano Opera evasione da film | taglia le sbarre e si cala con le lenzuola annodate

Come nei migliori film o cartoni animati. Un detenuto degno di entrare a far parte della Banda Bassotti, evaso dalla Casa di Reclusione di Milano Opera, nel più classico dei modi: segando le sbarre della finestra e calandosi con delle lenzuola annodate. A darne notizia del geniale piano dalle vecchie maniere, è Gennarino De Fazio, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Carcere Milano Opera, evasione da film: taglia le sbarre e si cala con le lenzuola annodate

