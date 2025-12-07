Carabinieri in azione nell’Alta | controlli rafforzati contro i furti

Padovaoggi.it | 7 dic 2025

Nel fine settimana i Carabinieri di Cittadella hanno intensificato i controlli sul territorio, concentrandosi sui comuni di San Giorgio in Bosco e San Martino di Lupari, due aree che negli ultimi mesi hanno registrato un incremento di segnalazioni legate ai furti. Nel complesso i militari hanno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

