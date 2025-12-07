AREZZO Carabinieri alla messa. Ma non è un blitz. Anzi, gli uomini e le donne dell’Arma si stringono attorno alla comunità e mettono a terra un progetto inedito con la collaborazione di Monsignor Andrea Migliavacca, da sempre attento al tema della sicurezza e aperto a iniziative sui generis per il bene del territorio. Ed eccoli i militari dell’Arma che da oggi inizieranno una capillare campagna informativa in occasione delle messe della domenica per informare gli anziani sul tema delle truffe. Il periodo è quello natalizio e i carabinieri vogliono fare la loro parte lasciando sotto l’albero un qualcosa della loro esperienza e professionalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carabinieri alla messa. La campagna anti-truffe si farà anche in chiesa