Capotreno e viaggiatore aggrediti da uno straniero I sindacati | Basta

Le vittime sono un un dipendente di Trenitalia che stava andando a lavorare e la capotreno intervenuta per sedare la discussione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Capotreno e viaggiatore aggrediti da uno straniero. I sindacati: “Basta”

