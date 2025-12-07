Capodanno a Pistoia quattro eventi per salutare il 2025
Pistoia, 7 dicembre 2025 – Quattro eventi. Un San Silvestro speciale. Un cartellone di eventi, promosso da Fondazione Teatri di Pistoia con Comune ed il sostegno di Fondazione Caript, nell’ambito di “Pistoia Città del Natale” che vede il supporto di Toscana Energia, Conad Nord Ovest, Giorgio Tesi Group e Naturart village come green partner, Estra, Publiacqua. Quattro diversi momenti di spettacolo per tutte le età per un Capodanno pensato quale momento di festa condivisa dall’intera comunità: alle 17 e alle 22 al Funaro una proposta, in doppia recita, dedicata specialmente ai più piccoli e alle loro famiglie, WroOng! L’errore perfetto della compagnia Orto degli Ananassi che esplora il confine tra giusto e sbagliato con ironia e profondità (uno spettacolo per tutti, dai 5 anni); alle 21,30 al Piccolo Teatro Mauro Bolognini, circo-teatro, equilibrismi, musica e clownerie con RubeN, prodotto da Longuel e Compagnia Autoportante; al Teatro Manzoni, alle 21,30, in collaborazione con Prg Firenze, Alla scoperta di Morricone vol. 🔗 Leggi su Lanazione.it
