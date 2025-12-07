Caos Trapani Shark | cosa ne sarà di squadra e società? I possibili scenari

A Trapani il caos regna sovrano. Mentre Jasmin Repesa – seguito dal suo vice Ivika Skelin – e il capitano Amar Alibegovic fanno le valigie, il presidente degli Shark Valerio Antonini predica nel deserto. Con la convinzione di agire secondo le regole. Ma la realtà – a oggi – racconta di una società in crisi che, dopo i 5 punti di penalizzazione inflitti dalla FIP (Federazione italiana Pallacanestro) e in seguito all’apertura di un fascicolo relativo alla regolarità dell’ iscrizione al campionato (che è nelle mani della Procura Federale) rischia di finire nel dimenticatoio. Rischiando di falsificare, di fatto, l’andamento di una stagione cestistica che era partita con ottime premesse e grandi protagonisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caos Trapani Shark: cosa ne sarà di squadra e società? I possibili scenari

Argomenti simili trattati di recente

Tgs. . Basket, Trapani nel caos. Il coach Repesa saluta e lascia la città: 'Impossibile continuare', ha detto. Ma la società minaccia di adire le vie legali. Servizio di Laura Spanò. - facebook.com Vai su Facebook

Il calvario di #Trapani: cosa sta succedendo nel caos granata Vai su X

Trapani Shark, è caos totale: coach Repesa e l’ex capitano Alibegovic lasciano il club - Basket Caos totale in casa Trapani Shark, con l’addio dell’allenatore Jasmin Repesa e l’esclusione ... Lo riporta msn.com

Basket, Trapani Shark: “Repesa ha scelto di abbandonare la squadra” - “ La società Trapani Shark, a seguito degli eventi delle ultime ore, ritiene doveroso fare chiarezza e difendere con fermezza la propria immagine e il proprio operato. Lo riporta livesicilia.it

Terremoto Trapani Shark: Repesa si dimette, la società respinge le dimissioni. Cosa sta succedendo? - Penalizzazioni, incertezze, rumor tanto nella parte calcistica, quanto in quella cestistica. Si legge su strettoweb.com

Trapani, Repesa in fuga nonostante il no di Antonini: club al collasso, il rischio fallimento che imbarazza Petrucci - Basket Serie A, caos a Trapani: Antonini respinge le dimissioni di Repesa ma il tecnico scappa via, a rischio il match con Treviso. Secondo sport.virgilio.it

Caos al Trapani Basket, l’allenatore si dimette e la società non ci sta: “È scappato senza salutare” - La squadra siciliana di basket non ha più un allenatore dopo le dimissioni di Repesa: "È scappato senza nemmeno salutare" ... Secondo fanpage.it

Caos Trapani, il club accusa coach Repesa dopo le dimissioni: "Sta scappando". E Alibegovic finisce fuori rosa - Dura la nota rivolta dalla società al tecnico che ha deciso di lasciare la squadra, che senza l'attuale - corrieredellosport.it scrive