Canzoni di Natale e diritto d’autore | cosa sapere per l’uso legale dei brani

Nel periodo natalizio aumenta l’interesse per musiche, canti tradizionali e melodie da diffondere durante eventi, spettacoli, mercatini, manifestazioni pubbliche o iniziative private. Una delle domande più frequenti riguarda l’uso dei brani: “Serve la SIAE?” La risposta non è unica, ma esiste una categoria molto importante: le opere musicali in pubblico dominio, cioè quelle non più protette dal diritto d’autore e liberamente utilizzabili da chiunque. Cosa significa “pubblico dominio”?. Un brano entra nel pubblico dominio 70 anni dopo la morte dell’autore (o dell’ultimo coautore). In questo caso la composizione è libera, ma occorre prestare attenzione alle registrazioni moderne, che potrebbero essere protette. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Canzoni di Natale e diritto d’autore: cosa sapere per l’uso legale dei brani

