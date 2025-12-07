di Marco Corsi MONTEVARCHI Nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Montevarchi, la consigliera di Impegno Comune, Cristina Rossi, ha posto all’attenzione la situazione dei lavori del progetto Memorario, il grande intervento destinato a ridisegnare il sistema di interscambio ferro–gomma della città. Il cantiere, formalmente aperto il 27 giugno 2024 con la consegna dei lavori, avrebbe dovuto concludersi entro il 22 luglio 2025. A più di quattro mesi dalla data di scadenza prevista, però, l’intervento appare ancora lontano dal completamento e, soprattutto, non sono state fornite comunicazioni ufficiali sulle nuove tempistiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantiere del Memorario. Rossi: "Basta slittamenti"