Canale 5 torna Caduta Libera Al timone Max Giusti accompagnato da un ex di Amici
Conclusa l'ultima edizione di Avanti un Altro con Bonolis e Laurenti arriva un altro programma nella fascia preserale. 🔗 Leggi su Golssip.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Uomini e Donne 2025-2026, il dating show torna su Canale 5: quando inizia, news tronisti e anticipazioni
AMADEUS TORNA PER UNA SERA SU CANALE 5 MA SPERIAMO DI RIVEDERLO PIÙ SPESSO
“Mi vedrete nudo (ancora una volta)”, Gabriel Garko torna con Colpa dei sensi: la nuova serie di Canale 5
Il celebre quiz torna su Canale 5 con una formula inedita a livello mondiale - facebook.com Vai su Facebook
“Striscia la Notizia” torna in onda a gennaio su Canale 5, con 5 appuntamenti in prima serata. Vai su X
Caduta Libera 2025, il 7 dicembre su Canale 5 torna il game show: conducono Max Giusti ed Isobel Kinnear, le novità - Fra le novità del format c'è la manche A casa di ed il gioco finale chiamato Sei vincente. Lo riporta maridacaterini.it
Caduta Libera, Max Giusti nuovo conduttore: tutte le novità del 7 dicembre - Caduta Libera torna il 7 dicembre 2025 con Max Giusti conduttore e Isobel Kinnear. lifestyleblog.it scrive
Caduta Libera su Canale 5 da domenica 7 dicembre con Max Giusti - Domenica 7 dicembre torna Caduta Libera su Canale 5 con la novità Max Giusti alla conoduzione. mam-e.it scrive