CANALE 5 RINFRESCA CADUTA LIBERA TRA MAX GIUSTI ISOBEL E NUOVI GIOCHI

Domenica 7 dicembre 2025 “ Caduta Libera ” torna su Canale 5, ogni giorno alle 18.45, con una grande novità: Max Giusti è alla guida della nuova edizione del programma. Il game è uno dei titoli più amati dai telespettatori, tra i tanti condotti con successo da Gerry Scotti. Al suo fianco, altra novità, Isobel Kinnear, ballerina finalista del talent “ Amici ” nel 2023. Max Giusti raccoglie il testimone da Paolo Bonolis che, con “ Avanti un altro! ” e la sua capacità unica di coinvolgere il pubblico, ha presidiato con altrettanto successo la fascia preserale di Canale 5. “Caduta Libera”, – co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy – giunto alla 14ª edizione, si presenta rinnovato nella scenografia, nella grafica e nei giochi. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5 RINFRESCA CADUTA LIBERA TRA MAX GIUSTI, ISOBEL E NUOVI GIOCHI

Contenuti che potrebbero interessarti

CANALE 5 RINFRESCA CADUTA LIBERA TRA MAX GIUSTI, ISOBEL E NUOVI GIOCHI

SCOTTI RE DI CANALE 5: DOPO IL RECORD DELLA RUOTA, IL BOTTO DEL MILIONARIO? #GerryScotti #LaRuotadellaFortuna #ChivuolessereMilionario #Canale5 - facebook.com Vai su Facebook

Caduta Libera 2025, il 7 dicembre su Canale 5 torna il game show: conducono Max Giusti ed Isobel Kinnear, le novità - Fra le novità del format c'è la manche A casa di ed il gioco finale chiamato Sei vincente. Si legge su maridacaterini.it

Caduta Libera, Max Giusti nuovo conduttore: tutte le novità del 7 dicembre - Caduta Libera torna il 7 dicembre 2025 con Max Giusti conduttore e Isobel Kinnear. Si legge su lifestyleblog.it

Isobel Kinnear, chi è l'ex allieva di Amici al fianco di Max Giusti a Caduta Libera su Canale 5 - Dopo l'esperienza ad Amici di Maria De Filippi, Isobel Kinnear debutta al fianco di Max Giusti a Caduta Libera su Canale 5: ecco chi è e cosa fa. Riporta msn.com