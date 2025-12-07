CANALE 5 | GRAZIE MARIA! 11 VITTORIE SU 11 PER TU SI QUE VALES EDIZIONE DA RECORD

Bubinoblog | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mediaset festeggia con una nota ufficiale l’ennesima stagione di successo di “Tu Sì Que Vales”, lo show del sabato sera di Canale 5 firmato dall’inossidabile Maria De Filippi. “La finalissima di “ Tu sì que vales ” ha conquistato ieri sera  3.727.000  spettatori totali con una share del  28.35 %, che cresce fino al  31.41 % sul target commerciale ( 36.33 % sui giovani 15-34enni)”. “Si chiude così una dodicesima edizione da record: 11 vittorie su 11 e una media pari al 27.1 % di share e  3.967.000 spettatori totali”, così prosegue il comunicato ufficiale diramato da Cologno. Ieri, l’appuntamento conclusivo – che ha visto la vittoria del maghetto e illusionista di 10 anni Kay La Ferrera – ha registrato “picchi di 4. 🔗 Leggi su Bubinoblog

canale 5 grazie maria 11 vittorie su 11 per tu si que vales edizione da record

© Bubinoblog - CANALE 5: GRAZIE MARIA! 11 VITTORIE SU 11 PER TU SI QUE VALES, EDIZIONE DA RECORD

Leggi anche questi approfondimenti

Pressing, Canale 5 premiata grazie al calcio

Arcene, 75enne intrappolato in un canale di scolo per ore: salvato grazie all’allarme di un passante

CANALE 5: GRAZIE PAOLO! AVANTI UN ALTRO HA DOMINATO OGNI GIORNO IL PRESERALE

canale 5 grazie mariaFrancesca Fagnani su Canale 5: il colpaccio di Maria De Filippi per la finale di Tu sì que vales - Fagnani, dunque, sabato 6 dicembre 2025, sarà in prima serata su Canale 5 per partecipare alla finale del Lipsync del talent che in questa edizione ha avuto come protagonisti personaggi del calibro di ... Lo riporta today.it

Uomini e donne torna su Canale 5: Maria De Filippi alla conduzione della 30esima edizione - Gli studi di Uomini e donne riapriranno i battenti oggi, lunedì 22 settembre, dopo più di quattro mesi. it.blastingnews.com scrive

Da "Amici" a "Caduta libera": Isobel Kinnear affiancherà Max Giusti nel quiz di Canale 5 - "Caduta Libera" torna con la conduzione di Max Giusti su Canale 5 da domenica 7 dicembre, ogni giorno alle 18. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Canale 5 Grazie Maria