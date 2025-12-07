CANALE 5 | GRAZIE MARIA! 11 VITTORIE SU 11 PER TU SI QUE VALES EDIZIONE DA RECORD

Mediaset festeggia con una nota ufficiale l’ennesima stagione di successo di “Tu Sì Que Vales”, lo show del sabato sera di Canale 5 firmato dall’inossidabile Maria De Filippi. “La finalissima di “ Tu sì que vales ” ha conquistato ieri sera 3.727.000 spettatori totali con una share del 28.35 %, che cresce fino al 31.41 % sul target commerciale ( 36.33 % sui giovani 15-34enni)”. “Si chiude così una dodicesima edizione da record: 11 vittorie su 11 e una media pari al 27.1 % di share e 3.967.000 spettatori totali”, così prosegue il comunicato ufficiale diramato da Cologno. Ieri, l’appuntamento conclusivo – che ha visto la vittoria del maghetto e illusionista di 10 anni Kay La Ferrera – ha registrato “picchi di 4. 🔗 Leggi su Bubinoblog

