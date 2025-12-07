rivoluzione nel palinsesto di canale 5: grandi cambiamenti nelle fiction e nei quiz. Una serie di modifiche sostanziali interessano il palinsesto di canale 5, con un focus particolare sulle trasmissioni di prima serata e di access prime time. La rete ha deciso di rinnovare alcune delle sue produzioni di punta, puntando a rinnovare la programmazione per attrarre un pubblico più ampio e migliorare gli ascolti. In questa panoramica si analizzano le principali novità, gli orari e i protagonisti coinvolti nelle variazioni. cambiamenti nel prime time e nell’access prime time. modifiche rilevanti alla proposta serale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Canale 5 cambia il palinsesto: Scotti doppio tra ruota e milionario e nuove serate con max giusti