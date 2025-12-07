Canale 5 cambia il palinsesto | Scotti doppio tra ruota e milionario e nuove serate con max giusti
rivoluzione nel palinsesto di canale 5: grandi cambiamenti nelle fiction e nei quiz. Una serie di modifiche sostanziali interessano il palinsesto di canale 5, con un focus particolare sulle trasmissioni di prima serata e di access prime time. La rete ha deciso di rinnovare alcune delle sue produzioni di punta, puntando a rinnovare la programmazione per attrarre un pubblico più ampio e migliorare gli ascolti. In questa panoramica si analizzano le principali novità, gli orari e i protagonisti coinvolti nelle variazioni. cambiamenti nel prime time e nell’access prime time. modifiche rilevanti alla proposta serale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Canale 5 rivoluziona il palinsesto: Scotti raddoppia tra Ruota e Milionario. Bonolis lascia il posto a Max Giusti. I nuovi orari della serata - Grandi manovra a Mediaset, Canale 5 cambia palinsesto: torna Chi vuol essere milionario e Max Giusti prende il posto di Paolo Bonolis. Segnala msn.com
Canale 5 cambia palinsesto domenica: torna Chi vuol essere milionario, Giusti prende il posto di Bonolis nel preserale - Canale 5 prepara un cambio di passo nella programmazione di fine anno e sceglie la domenica per dare un segnale netto: domenica 7 dicembre 2025 debutta in prima serata una versione rinnovata ... Da msn.com
Grande Fratello tagliato, La Forza di una donna dilaga: come cambia il pomeriggio di Canale 5 (per Max Giusti) - Mediaset stravolge il pomeriggio di Canale 5: la striscia quotidiana del Grande Fratello cancellata, raddoppia la soap turca di successo e Dentro la Notizia perde minuti preziosi. Come scrive libero.it