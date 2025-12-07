Campi Flegrei scossa di terremoto 2.3 in via Solfatara a Pozzuoli alle 6 di questa mattina
Una scossa di 2.3 di magnitudo è stata avvertita nei Campi Flegrei, con epicentro in via Solfatara. Una seconda di 1.3 poco dopo. Non si registrano danni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
