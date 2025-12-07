Campi Flegrei nuova scossa all' alba
Non smettono di tremare i Campi Flegrei. Dopo una manciata di giorni di calma relativa, stamane, alle 6, i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato un movimento di magnitudo 2.3. La scossa, preceduta come da tempo avviene spesso, da un boato, segno della rottura di strati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
