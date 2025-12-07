Cammina lungo la statale investito e ucciso 57enne
Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 75 anni è morto ieri sera investito da un’auto lungo la Statale 19, a Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno. La vittima stava percorrendo a piedi la strada nei pressi del bivio della frazione Scalo quando è stato travolto dall’auto guidato da un giovane del luogo. L’impatto, molto violento, non gli ha lasciato scampo. Il conducente si è subito fermato a pochi metri dal punto dell’investimento per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
